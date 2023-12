Un colpo di fortuna - Coup de chance

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 9 dicembre 2023) Grandissimo Woody, fedele ai suoi girotondi amorosi. A Parigi, dove i caffè e le panchine dei parco sono fatte per corteggiarsi (nei caffè qualche proprietario ha vietato i computer, che in effetti sono la morte del flirt). Un giorno d’autunno, Fanny e Jean escono dal loro bell’appartamento parigino – e hanno l’aria di poterselo permettere, a contrario di quel che accade nei film italiani. Giovani. Eleganti. Diretti ai rispettivi lavori. Finché Fanny inciampa nel suo destino: un bel giovanotto suo compagno di liceo americano, spiantato, e come spesso succede smanioso di fare lo scrittore. Ha un manoscritto, vorrebbe tanto che lei lo leggesse. Anche lei vorrebbe tanto leggerlo, fa parte della categoria: “preliminari”. Ma ha un marito ricco, che ogni giorno diventa più ricco insegnando ai ricchi a fare più soldi. Fanny non vuol saperlo, ma certo è brava a spenderli in vestiti. Se sei ...