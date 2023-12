Un affare chiamato Sommer

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 9 dicembre 2023) La scorsa estate, quando l’Inter decise di lasciar partire André Onana (grande protagonista della stagione che ha visto i nerazzurri tornare in finale di Champions a tredici anni da quella vinta con José Mourinho in panchina) per sostituirlo con un trentaquattrenne ex riserva del Bayern Monaco, pochi avrebbero scommesso sul buon esito dell’operazione. Il camerunese, arrivato a Milano soltanto un anno prima, era ben presto diventato un idolo della tifoseria nerazzurra grazie alle sue parate e, soprattutto, a quel gioco preciso con i piedi che è parte fondamentale del modello tattico di Simone Inzaghi. Per il tecnico interista è infatti essenziale poter contare su un numero uno che sappia anche impostare. E, da questo punto di vista, Onana era una garanzia. Con i suoi piedi da centrocampista infatti il camerunese contribuiva alla costruzione bassa dell’Inter, potendo anche lanciare ...