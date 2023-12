Ultime Notizie Roma del 09-12-2023 ore 17 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 9 dicembre 2023)dailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco in Italy in studio dal momento che la scuola italiana ha bisogno di serenità e non di polemico deciso di non attivare l’incarico di garanti del progetto educazione alle relazioni Astor Monia Alfieri Paola Conce Paolo a Zerman rinnovo loro i ringraziamenti per la disponibilità e la generosità dimostrata e così il ministro dell’istruzione del merito Giuseppe valditara il progetto educare delle lezioni andrà avanti senza alcun garante ha detto il ministro ha spedito questa soluzione per bloccare le polemiche che erano scaturite dalle istituzioni delle figure dei crampi capisco il ministro non ci sono condizioni per un lavoro equilibrato ha risposto Anna Paola Concia E a proposito di scuola nuove menti contrattuali ne parliamo con Marcello Pacifico presidente del sindacato ANIEF dalla scorsa ...