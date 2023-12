Ugolini | «Mazzarri non lo ha mai detto però nel secondo tempo il Napoli cala sempre»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 9 dicembre 2023) Massimoa Sky Sport «Il calendario che ha dovuto affrontarenella prima parte non era semplice e lo si sapeva. È ovvio che ci si aspettava qualcosa di più a fronte dei progressi dal punto di vista del gioco che si sono visti nelle ultime partite, a cominciate già da Bergamo dove ha ritrovato serenità.adesso la serenità l’ha smarrita nuovamente. I dati statistici sono impietosi. Dovrebbero far preoccupare e rimpiangere in grande assente che è Kim: quest’anno ilha già subito 7 gol di testa, tre in più rispetto ai gol subiti durante tutta la scorsa stagione in tutte le competizioni. Grande difficoltà in fase di non possesso sulle palle aree, assenza di Kim, difficoltà della difesa ad adattarsi ai concetti del primo allenatore. Walterha avuto poco ...