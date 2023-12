Udinese-Inter oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Serie A 2023 2024

Leggi su sportface

(Di sabato 9 dicembre 2023) Le indicazioni per seguire intv la sfida tra, valevole per la quindicesima giornata di. I nerazzurri sono chiamati a rispondere alla Juventus in questa che pare essere a tutti gli effetti una vera e propria lotta Scudetto. Di fronte un’reduce dall’ennesima batosta dura da digerire, dopo aver subito il gol del pareggio in casa contro l’Hellas Verona nei minuti di recupero. La sfida è in programma, sabato 9 dicembre, alle ore 20:45 a San Siro.su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e insu Dazn, NOW e Sky Go. SportFace.