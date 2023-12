Ucraina | la lezione di solidarietà dei bambini italiani

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 9 dicembre 2023) Si parla sempre meno della guerra in, ma nel Paese c'è una crisi umanitaria in atto. E così ci sono ancora associazioni e persone dal grande cuore che continuano a portare aiuti ai civili, rischiando o perdendo la vita. La scorsa settimana tre autisti sono morti perché per cinque giorni sono rimasti bloccati alla dogana del confine polacco. Non possiamo ignorare questa guerra così vicina. Non possiamo essere indifferenti al dolore altrui. Il 6 dicembre è partita la quarantesima missione dell'Associazione La Memoria Viva. In questa occasione, saranno consegnati beni di prima necessità a 130orfani di Mariupol. Ma è il mittente questa volta a stupire. La nuova missione umanitaria si arricchisce infatti del gesto significativo deiche hanno preparato lettere, doni e video per quelli ...