Uccide la moglie con il rasoio dell’hotel | fermato il marito | “Volevamo farla finita”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 9 dicembre 2023) Roma, 9 dic – Nella mattinata di ieri, a Carrodano, comune della Val di Vara in provincia di La Spezia, è stato trovato il corpo senza vita di Rossella Cominotti, donna cinquantatreenne originaria di Bozzolo, nel cremonese. A confessare l’omicidio il, Alfredo Zenucchi, edicolante di Cremona il quale avrebbe tolto la vita allacon ildella loro cameradi Mattarana: “. Prima dovevore lei, poi mi sarei tolto la vita io. Ma alla fine non ce l’ho fatta”. Queste le parole dell’uomo una volta arrestato dai Carabinieri. Ilarrestato dopo ore di ricerche L’allarme è scattato in seguito al ritrovamento del cadavere da parte del personale dell’albergo. Alfredo Zenucchi, ...