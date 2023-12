TS – il Milan cade a Bergamo | Pioli affonda

Leggi su justcalcio

(Di sabato 9 dicembre 2023) 2023-12-09 22:10:08 Flash news da Tuttosport: Partica ricca di emozioni atra Atalanta e. A deciderla, all’ultimo minuto e con una magia, Luis Muriel che segna la rete del 3-2 con il tacco e regala la vittoria a Gasperini. Apre Lookman al 38?, pareggia Giroud al 48?, ancora Lookman riporta in vantaggio i nerazzurri a inizio ripresa e poi Jovic trova il 2-2 all’80’. Nel recupero, però, dopo l’espulsione di Calabria per doppia ammonizione, la rete decisiva di Muriel. Quarta sconfitta per ildi, che resta fermo a quota 29 punti e non riesce a dare continuità alle vittorie contro Frosinone e Fiorentina. Ritrova il successo, invece, l’Atalanta di Gasperini che, dopo due sconfitte di fila, torna a vincere in campionato e aggancia la Fiorentina in sesta posizione con 23 ...