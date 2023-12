Trovata una lettera con gli intenti suicidi della coppia di edicolanti cremonesi

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 9 dicembre 2023) Emergono nuovi elementi sull’omicidioSpezia. Alfredo Zenucchi ha confessato di avere ucciso la moglie Rossella Cominotti,morta in un albergo. Laaveva espresso in una, scritta da lei e firmata da entrambi, il proposito di togliersi la vita. Laè tra gli elementi repertati dai Carabinieri nella stanza dell’hotel di Mattarana, dove è stato trovato il corpodonna. Alfredo Zenucchi ha ammesso l’omicidiomoglie poche ore dopo essere stato fermato dai Carabinieri e avrebbe spiegato di avere ucciso Rossella Cominotti mercoledì 6 dicembre. Il corpovittima sarebbe rimasto nella stanza dell’hotel un giorno e mezzo prima del ritrovamento. Lo stesso Zenucchi sarebbe rimasto in albergo con il corpo senza ...