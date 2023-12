“Trovata | è lei” Poco fa la conferma su Claudia | era scomparsa prima della laurea

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 9 dicembre 2023) Sono finite le ore di apprensione a Napoli, dove una ragazza, di nomeGiannetto, era sparita nel pomeriggio di giovedì 7 dicembre intorno alle 14.30, nella zona universitaria partenopea tra Largo San Giovanni Maggiore Pignatelli, sede storica dell’Università L’Orientale di Palazzo Giusso, e via Mezzacannone. Famiglia e amici avevano lanciato diversi appelli per ritrovarla. La giovane era arrivata giovedì mattina in ateneo con i genitori per discutere la tesi, ma non risultava in realtà tra indi di questa sessione. “Al momento, indossava un tailleur blu, degli stivali neri e un cappotto nero”, avevano scritto i familiari sui social pubblicando una foto scattata proprio il giorno. “È, aiutateci”. Ore di ...