Triestina-Giana Erminio oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2023 2024

Leggi su sportface

(Di sabato 9 dicembre 2023) Tutte le informazioni sulla, l’, latv e lodi, match valevole per la diciassettesima giornata del campionato italiano di. Uno spartiacque per la stagione delladi Tesser lo scontro diretto contro lain casa. La squadra di Trieste deve inseguire Mantova e Padova, ma deve guardarsi anche alle spalle con anche la, settima, che potrebbe premere se dovesse uscire dallo scontro con una vittoria. Per il match, che inizierà alle 18.30 di sabato 9 dicembre, laverrà trasmessa su Sky Sport 254 e NOW. SportFace.