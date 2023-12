Treviso | cinema nega l’accesso al cane-guida e lascia fuori una donna cieca Poi le scuse della titolare | «Sono enormemente dispiaciuta»

Leggi su open.online

(Di sabato 9 dicembre 2023) È dovuta rimanereinsieme al suo, al quale era statotoperché non consentito all’interno del. Così Luana M. ha scritto un post sul suo profilo Facebook, per denunciare quanto accaduto: «Oggi, 3 dicembre 2023, Giornata mondialedisabilità,stata allontanata daldelin quanto non vedente accompagnata dal, poiché non vuole animali nel suo, andando contro a ciò che è previsto dalla legge. Misentita mortificata». È probabile che ad accompagnarla all’uscita non fosse ildel multisala, ilEdera di ...