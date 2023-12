Tre persone sono morte in un incendio all’ospedale di Tivoli

Altre News in Rete:

L'ombra della crisi economica sulle elezioni in Egitto

Oltre ad al - Sisi altricandidati sono in lizza, che però non godono di grande sostegno ... Le leggi generali limitano ancora le libertà degli egiziani e decine di migliaia disono ...

Castelleone, si svegliano con nausea e mal di testa: tre persone in ospedale per monossido di carbonio corriereadriatico.it

Sparatoria in centro a Bruxelles, tre persone ferite Agenzia ANSA

Incendio all'ospedale di Tivoli, quattro morti

Quattro persone hanno perso la vita nella tarda serata di ieri a causa dell'i n cendio scoppiato nell'ospedale di Tivoli, comune alle porte di Roma. Secondo quanto si apprende, tre persone sarebbero ...

Vivere in una setta tra privazione del sonno, sesso imposto e cure negate: “Mia sorella è morta, non ha potuto salvarsi”

Ogni setta è un baratro, ma all’inizio non te ne accorgi. Non sono incappucciati, non hanno la coda da diavolo, anzi, è tutto un “bombardamento d’amore”. Poi, quando sei dentro, l’assalto.