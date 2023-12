Tre morti nel rogo all' ospedale di Tivoli La procura | Le fiamme partite da fuori  

Leggi su agi

(Di sabato 9 dicembre 2023) AGI - Omicidio colposo plurimo e incendio colposo. Questi i reati per i quali ladiprocede, al momento contro ignoti, per chiarire cause e responsabilità dell'incendio divampato nella serata di ieri, intorno alle 22,30, all'San Giovanni Evangelista, che ha causato la morte di tre pazienti e costretto all'evacuazione di 200 persone. Tra i pazienti messi in salvo e trasferiti dai soccorritori anche alcuni neonati e diversi anziani. L'rientra nella competenza dell'Asl Roma 5 e al momento è stato chiuso al pubblico, compresa la rete di emergenza. Difficile ipotizzare tra quando il nosocomio dipotrà riaprire. Intanto per tutta la giornata di oggi i tecnici della Polizia Scientifica insieme agli esperti dei vigili del Fuoco hanno eseguito rilievi nel piazzale ...