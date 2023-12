Travolto da auto pirata | Agostino Gualdi è morto | il suo cane aveva dato l’allarme

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 9 dicembre 2023) La comunità di Brianza è scossa dalla tragica notizia della morte di, l’uomo che domenica 3 novembre è stato vittima di un terribile incidente. Mentre passeggiava con il suo fedele Labrador in via Comasina a Verano Brianza,è stato investito da undella strada, un conducente che non si è fermato a prestare soccorso. In un gesto eroico e toccante, è stato ildia dare. Dopo l’incidente, l’animale è riuscito a tornare a casa da solo, sebbene ferito, suscitandodei familiari. Questi, preoccupati, hanno ripercorso il tragitto del, trovandoa terra, in condizioni critiche, nascosto dalla vista dalla fitta erba. Trasportato d’urgenza ...