Trastevere | somministrava alcool ai minori | maxi multa e 7 giorni di chiusura per un esercizio commerciale

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 9 dicembre 2023) Il Questore di Roma ha sospeso per 7la licenza di unin zonaa causa della somministrazione di alcolici a. Elevate sanzioni amministrative superiori a 3600 euro. Roma, alcol a minorenni e apertura oltre l’orario consentito: il Questore chiude un bar aAncora controlli della polizia aControlli amministrativi dedicati e servizi specifici vengono organizzati costantemente dalla Questura di Roma e svolti dai poliziotti dei Commissariati e dei Distretti della capitale. Questa volta è toccato a, da lungo tempo oggetto di specifica attenzione, in particolare per quanto riguarda il controllo di esercizi commerciali in cui avviene somministrazione di alcolici. Il provvedimento è ...