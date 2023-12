Traffico Roma del 09-12-2023 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 9 dicembre 2023) LuceverdeBuonasera mi hai trovati all’ascolto code per incidente sulla Pontina tra Spinaceto e Torvaianica in direzione Pomezia sempre per incidente code nelle due direzioni sulla Flaminia Malborghetto e Riano rimane intenso ilin centro e sul lungotevere rallentamenti in questo caso ho dovuti anche un incidente all’altezza del Lungotevere in Augusta per incidente se realtà anche sulla Pignatelli incrocio con via dell’Almone da ieri e fino al 7 gennaio in vigore il piano mobilità e del trasporto pubblico per le feste natalizie potenziate 17 linee bus diretti in centro o verso le aree commerciali attivi anche le linee gratuite free1 afraid Where estese Inoltre le ZTL del centro e del Tridente attive tutti i giorni compresi sabato e festivi dalle 6:30 alle 20 mi ricordo infine che la galleria Giovanni XXIII chiude in orario notturno tra le ...