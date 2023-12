Traffico Roma del 09-12-2023 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 9 dicembre 2023) Luceverdeme trovati all’ascolto aumentano gli spostamenti sul raccordo in carreggiata esterna si rallenta tra la Pia la diramazionesud e poi per un incidente code sulla complanare l’altezza di Castel Giubileo anche in centrointenso sul lungotevere si sta in coda tra il ponte Palatino il ponte Regina Margherita auto in fila su Corso Italia viale del Muro Torto verso Flaminio ripercussioni anche su Via Pincianarallentato all’Eur sulla Colombo in direzione del centro incidente i rallentamenti su via di Grotta Perfetta nei pressi di viale Molière interna trasporto pubblico è ancora sospesa in direzione della capitale la circolazione dei treni sulla lineaNapoli via Formia per un guasto avvenuto all’altezza di Minturno Intercity e i treni regionali in direzione ...