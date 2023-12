Traffico Roma del 09-12-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 9 dicembre 2023) Luceverdementre Ma c’è l’ascolto sulla A1 tratto FirenzeAttenzione è un incidente avvenuto nel tratto tra Attigliano e Orvieto verso Firenze incidente anche nella capitale India casi è all’altezza di via Bolognetta disagi in entrambe le direzioni si rallenta per incidente anche su via Appia Pignatelli nei pressi di via Erode Attico onde sulla Pontina tra via dell’Acqua Acetosa Ostiense e la Bombo verso il centro da ieri e fino al 7 gennaio in vigore il piano mobilità e del trasporto pubblico per le feste natalizie potenziate 17 vieni bussa diretta in centro o verso le aree commerciali bianche le linee gratuite free 1 e free 2 in partenza rispettivamente dalla stazione Termini e la piramide e dirette in centro le linee sono attive tutti i giorni dalle 9 alle 21 sempre per le festività esteso l’orario delle ZTL del centro storico e del ...