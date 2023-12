Traffico Roma del 09-12-2023 ore 14 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 9 dicembre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità possibili rallentamenti e deviazioni questo pomeriggio nell’area della Circo Massimo Dove dalle 14 alle 18 si terrà un sit-in a Piazzale Ugo La Malfa a Ostia temporanea chiusura tra Piazzale dei ravennati e via del bucintoro per una iniziativa legata alle feste natalizie Intanto oggi nell’ambito del piano della mobilità di Natale sono potenziate le linee A e C della metropolitana E fino alle 20:30 anche le corse di 13 linee bus diretta in centro e nelle zone commerciali per raggiungere il cuore della città sono in servizio e lo saranno tutti i giorni fino al 7 gennaio o tre linee gratuite free 1 Free 2 e 100 le prime due da terra da Piazzale dei Partigiani raggiungono Largo Chigi la linea 100 collega Porta Pinciana e Piazza Cavour orari speciali infine con il piano della mobilità ...