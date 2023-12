Traffico Roma del 09-12-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 9 dicembre 2023) LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati all’ascoltoscorrevole per ora sulle strade della capitale scorrevole la circolazione anche sull’intero percorso del raccordo anulare mi ricordo che fino al 7 gennaio È attivo il piano mobilità e del trasporto pubblico per le feste natalizie sono stati potenziati 17 linee di bus dirette in centro o nelle aree commerciali attive anche le linee gratuite free uno è free 2 in partenza rispettivamente dalla stazione Termini e da Piramide e dirette in centro le linee sono attive tutti i giorni dalle 9 alle 21 le domeniche dice al 7 e 24 dicembre sarà possibile prendere i mezzi pubblici gratuitamente esteso poi l’orario delle ZTL Attiva dalle 6:30 alle 20 anche il sabato e i festivi ad esclusione del 25 dicembre dettagli di queste ed altre notizie sul sito.luceverde.it Massimo Beschi per ...