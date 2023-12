Traffico Roma del 09-12-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 9 dicembre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità OSS gratuite più corse su metro C orari speciali per le zone alimitato secondo giorno dopo l’esordio di ieri della piano della mobilità messo appunto per il periodo delle festività natalizie aanche oggi poter delle linee A e C della metropolitana e ricordiamo che oggi le ultime corse da capolinea per tutte le linee metro partono alle 1:30 di notte intensificate Poi dalle 10:30 alle 20:30 a 13 di bus di latte in centro nelle zone commerciali della città in strada le linee gratuite free uno è free 2 che da Termini e da Piazzale dei Partigiani raggiungono Largo Chigi gratuita anche la linea 100 tra Piazza Cavour orari speciali poi per le zone alimitato di centro e Tridente chiuse ai non autorizzati dalle ...