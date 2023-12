Torna la “Babbo Running” | la corsa di Babbo Natale sul lungomare di Ostia

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 9 dicembre 2023), 9 dicembre 2023 – Il 9 dicembre dalle 15 si terrà una grande iniziativa per celebrare la magia delnella 13^ edizione della, unanon competitiva dedicata alle festività natalizie con partenza a Piazza dei Ravennati. Un evento già presente in molte altre città italiane che per la prima volta arriva a Roma, con protagonista suggestivo ildi. Adulti e bambini potranno sfilare con propri costumi natalizi o potranno acquistare alla partenza il race kit: “” agli stand di partenza. Il percorso, con partenza da Piazza dei Ravennati, di 4km lungo la carreggiata esterna del, arriverà fino all’incrocio con via del ...