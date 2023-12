Tivoli | rogo in ospedale | aperta inchiesta per omicidio colposo plurimo e incendio colposo

Leggi su notizie

(Di sabato 9 dicembre 2023): queste le ipotesi di reato per le quali la procura diha aperto un fascicolo in relazione all’divampato nella notte all’di“Abbiamo aperto un fascicolo nei confronti di ignoti, c’è il sospetto di reato per. Procediamo per ipotesi di colpa e non per volontarietà”.per, foto ...