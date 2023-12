Tivoli | la fuga dall’ospedale in fiamme | con le barelle – Il video

(Di sabato 9 dicembre 2023) Le immagini sono state diffuse da Tiburno Tv e mostrano i medici, con pazienti al seguito, uscire dalla struttura del San Giovanni Evangelista a seguito del vasto incendio scoppiato nella notte. Alcuni pazienti sono portati via con le. Sono circa 200 le persone sgomberate dalla struttura. Sette di queste sono bambini, una donna incinta è stata portata via solo tramite un’autoscala e l’aiuto dei vigili del fuoco. Quattro le vittime trovate dai soccorritori dentro l’ospedale. Leggi anche:, incendio all’ospedale: quattro morti pazienti. Sgomberate 200 persone, tra loro anche bambini – IlL'articolo proviene da Open.

