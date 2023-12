Tivoli | incendio in ospedale | 3 morti e 193 persone evacuate FOTO

(Di sabato 9 dicembre 2023) Tresono morte in undivampato nella tarda serata di venerdì nell'San Giovanni Evangelista di, in provincia di Roma. Una quarta persona è stata estratta senza vita dalle fiamme ma era già deceduta prima del rogo. Il pm: fiamme partite dall'esterno sul retro della struttura, escludiamo il dolo. Aperto un fascicolo di indagine per omicidio colposo plurimo ecolposo. I parenti delle vittime: “Vogliamo chiarezza”. La struttura è stata evacuata e dichiarata inagibile

