Tivoli | incendio all’ospedale | quattro pazienti morti Aperta un’inchiesta | il rogo forse partito dai rifiuti speciali – Il video

(Di sabato 9 dicembre 2023) Fiamme, fumo e in un attimo l’inferno. Un vastoè scoppiato nella notte nell’ospedale di, il San Giovanni Evangelista. Sonole vittime, anziani, probabilmente colpiti dal fumo denso che ha invaso la struttura. Due donne e due uomini: Pierina Di Giacomo e Romeo Sanna di 86 anni, Giuseppina Virginia Facca di 84 ed Emilio Timperi di 76 anni. Si sa, per ora, che la prima vittima si trovava nel reparto di Cardiologia, è stata accertata durante lo sgombero da parte dei vigili del fuoco. Altre due vittime erano ricoverate invece nel reparto di Medicina. La quarta potrebbe essere morta poco prima dell’o durante. Circa 200 persone, trae sanitari sono stati fatti evacuare dai vari reparti. Tra questi sette bambini e una donna incinta, portata via tramite una autoscala. ...