Tivoli | chi sono le vittime morte nell’incendio nell’ospedale

(Di sabato 9 dicembre 2023) Tragedia a, dove ieri sera, venerdì 8 dicembre 2023, è divampato un incendioSan Giovanni Evangelista provocando ladi 4 persone: chile? Ben 200 persone, tra pazienti e personale sanitario,state evacuate dalla struttura sanitaria per sfuggire dalla fiamme. I pazientistati trasferiti in altri in ospedali e i meno gravi nell’adiacente palestra comunale Maramotti, allestita dalla Protezione civile. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Tragico incendioin Italia: duecento evacuati, diversi i feriti Leggi anche: Gino Cecchettin, la confessione da brividi sulla figlia Giulia IncendiodiSarebbe partito dal piano -3 l’incendio ...

Altre News in Rete:

10 gite fuori porta vicino Roma che piaceranno a tutti

... ecco le più belle gite fuori porta vicino Roma, a mezz'ora, un'ora o due ore dal centro Ci sono le terme di Saturnia, la romantica Civita di Bagnoregio, le Ville diperama l'arte, le ...

Incendio all'ospedale di Tivoli: morti 4 pazienti, 200 gli evacuati AGI - Agenzia Italia

Tivoli, chi sono le vittime dell'incendio all'ospedale: disposta l'autopsia per accertare le cause delle morti leggo.it

Incendio nella notte all'ospedale di Tivoli: quattro morti

Middle placement Mobile Decine di pazienti evacuati sono stati trasferiti nella vicina palestra comunale, allestita dalla Protezione civile locale con coperte, cuscini e brandine, scrive sui social il ...

Incendio ospedale Tivoli, familiari vittime: «Vogliamo chiarezza sulle cause». Procura apre inchiesta

Sarebbe partito dal piano -3 l'incendio divampato all'ospedale di Tivoli ieri sera in tarda serata, in cui sono morti quattro anziani, ma al momento non sono ancora chiare le cause.