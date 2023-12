Timothée Chalamet | Wonka è il film preferito dei miei genitori tra quelli che ho girato

Leggi su movieplayer

(Di sabato 9 dicembre 2023) Durante una recente intervistaha svelato che il suo ultimo, in cui veste i panni dell'estroso chocolatier, è ildai suoiper un motivo molto speciale.ha svelato cheè ildai suoitrain cui ha recitato per un motivo speciale. Durante un'intervista con USA Today in occasione dell'uscita deldiretto da Paul King, in cuiinterpreta i panni dell'estroso chocolatier frutto della penna di Roald Dahl nel libro Charlie e la fabbrica di cioccolato (di cuiè prequel), la giovane star ...