Thuram | verso Inter-Udinese sulle orme di Adriano | un legame

Leggi su inter-news

(Di sabato 9 dicembre 2023), nuovo gioiello dell’, segue ledi un ex fuoriclasse nerazzurro come. Tra esultanze celebrative, post eazioni social, l’attaccante francese prova a far rivivere ai tifosi emozioni simili a quelle provate col brasiliano IDOLO – Marcus, figlio d’arte di papà Lilian, prova a seguire ledi un idolo del passato. Si tratta del ‘imperatore’. Il nuovo beniamino del pubblico nerazzurro ha fatto presente in più occasioni la sua stima per l’ex numero 10 dell’. Tra i due ci sono state diverseazioni sui social network, tra commenti e vari post dedicati. L’ultimo omaggio diall’ex calciatore brasiliano, è rappresentato ...