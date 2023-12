Threads | il 14 arriva in Europa il rivale di X che parte da Instagram

(Di sabato 9 dicembre 2023) (Adnkronos) – Dopo il lancio negli Stati Uniti e il Regno Unito lo scorso luglio,verrà esteso agli utenti dell'Unione Europea il 14 dicembre. Meta non ha ancora effettuato un annuncio ufficiale, scegliendo invece di aggiornare il sito web dicon un conto alla rovescia senza titolo, non visibile nei paesi in cuiè già disponibile. Gli utenti europei dipossono anche cercare il termine "ticket" all'interno dell'app per scoprire un invito digitale a, completo di un codice QR scansionabile e un orario di lancio, che potrebbe variare a seconda del paese di residenza dell'utente. Un timer di conto alla rovescia mostra cinque giorni e venti ore rimanenti. Nel background cadono coriandoli rosa e arancioni. Lo stile del timer è quasi identico a quello utilizzato da ...

