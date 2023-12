Altre News in Rete:

Texas, donna incinta rischia di morire ma interviene la Corte suprema: "Non può abortire"

... Corte Suprema depenalizza aborto a livello nazionale Ma Kate Cox vive in, uno Stato ... La, insomma, sembrerebbe poter morire ma non abortire. Kate è già corsa al pronto soccorso quattro ...

La Corte suprema del Texas impedisce a una donna l'aborto d'urgenza AGI - Agenzia Italia

Texas, donna incinta rischia di morire ma interviene la Corte suprema: "Non può abortire" TGCOM

Aborto sospeso d'emergenza dalla Corte Suprema: gravidanza a rischio, l'odissea di Kate Cox

Accanimento politico-giudiziario in Texas per impedire a una donna di interrompere una gravidanza a rischio per la sua salute e per il feto, segnato da una grave anomalia cromosomica. Puoi morire, ma.

Texas, la Suprema Corte dice no all’aborto d’emergenza a una donna: e la storia di Kate Cox diventa un caso americano

Usa 2024 – 331 – Battaglia legale in Texas sul diritto all’aborto di una mamma di due bambini, che, a 31 anni, è alla 20° settimana di una… Leggi ...