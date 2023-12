Test | Cosa ti porterà questo Natale?

Leggi su dilei

(Di sabato 9 dicembre 2023) Atutti ci scambiamo dei regali, ma da dove arriva questa consuetudine? Lo scambio dei doni ha origini antichissime: 700 anni prima della nascita di Gesù, il re sabino Tito Tazio decise di chiedere in dono ai suoi sudditi, a capodanno, un rametto d’alloro o di ulivo colto nel bosco sacro della dea Strenia (da cui la parola “strenna”), divinità simbolo del nuovo anno, di benessere e di fortuna. Questa abitudine fu proseguita da Romani, che ogni primo gennaio si scambiavano ramoscelli consacrati come augurio di prosperità e di abbondanza, e la proseguirono nei Saturnali, che si celebravano dal 17 al 23 dicembre. Caratterizzati da banchetti sontuosi (tipo i pranzi diodierni), erano l’occasione per scambiarsi doni e rovesciare l’ordine sociale: gli schiavi potevano considerarsi liberi per qualche giorno e venivano invitati a partecipare ai ...