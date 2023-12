Tentato Furto di Bicicletta Elettrica | Risolutivo il Rapido Intervento dei Carabinieri

(Di sabato 9 dicembre 2023) Pescara - Un giovane ladro romeno, già noto alle forze dell'ordine, ha cercato di sottrarre unadel valore di circa 1000 euro da un negozio di riparazione biciclette e sartoria nel centro di Pescara. L'episodio si è verificato nel primo pomeriggio del 3 dicembre. Il proprietario del negozio ha prontamente individuato l'azione del ladro grazie al sistema di videosorveglianza, notando il giovane mentre tentava di prelevare la Fat bike dall'area recintata dove era custodita per riparazione. Non perdendo tempo, il titolare ha intrapreso un inseguimento, riuscendo a recuperare lain viale Marconi dopo una breve corsa. Successivamente, il negoziante ha segnalato l'incidente aidi via Lago di Borgiano, fornendo loro le immagini catturate dalle telecamere di sicurezza. Grazie ...

Altre News in Rete:

Reggio, tentato furto in abitazione: colte in flagranza e arrestate 2 persone

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato di Reggio Calabria in servizio di controllo del territorio ha arrestato, in flagranza di reato diaggravato in abitazione, 2 cittadini georgiani , di 34 e 20 anni. A seguito di una segnalazione alla Sala Operativa della Questura, le Volanti hanno avuto l'opportunità di intervenire ...

Armeggiano davanti alla porta blindata di una palazzina: due arresti ReggioToday

Viene inseguito da un commerciante e abbandona la bici elettrica appena rubata, giovane denunciato IlPescara

Reggio, tentato furto in abitazione: colte in flagranza e arrestate 2 persone

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato di Reggio Calabria in servizio di controllo del territorio ha arrestato, in flagranza di reato di tentato furto aggravato in abitazione, 2 cittadini georgiani, ...

Tentato furto in Calabria: due arresti. Ecco dove

Gli arrestati, associati su ordine dell’autorità giudiziaria competente presso la locale Casa Circondariale, sono stati anche denunciati per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli ...