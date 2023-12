Tentata truffa alla Zecca di Stato | Antifrode sventa colpo da 3 milioni di euro

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 9 dicembre 2023)ai danni delladidegli hacker per una somma di 3d’. Un audace attacco informatico da parte di pirati che si sono fatti passare per fornitori di tondini ha messo a repentaglio 3dipresso ladello. Gli hacker, specializzati in truffe denominate “Business Email Compromise” (BEC), hanno infiltrato una conversazione tra lae un fornitore di materiale per la produzione di monete, con l’intenzione di fare una maxi. Laai danni delladiLa ...