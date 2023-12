Tennis | Slitta rientro Kyrgios | niente Australian Open

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di sabato 9 dicembre 2023) Il recupero va per le lunghe: per lui appena un match nel 2023 MELBOURNE (AUSTRALIA) - Nicksarà ai prossimisolo come commentatore. Continua l'incubo del 28enne di Canberra, appena un match disputato nel 2023, lo scorso giugno a Stoccarda: prima il ginocchio, poi il polso, n