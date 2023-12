Tennis | Recidiva tumore per Chris Evert

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di sabato 9 dicembre 2023) Lo ha annunciato la stessa 68enne ex campionessa NEW YORK (STATI UNITI) -dovrà affrontare unadel cancro alle ovaie. È stata la stessa 68enne exta, 18 Slam in carriera, ad annunciare in una nota che "i medici hanno trovato delle cellule tumorali nella stessa regione pelv