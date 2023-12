Tennis | Chris Evert ha di nuovo il cancro | “Operata | trovato a uno stadio iniziale”

Leggi su oasport

(Di sabato 9 dicembre 2023)ricomincia la sua battaglia contro il tumore alle ovaie presentatosi a gennaio 2022. La campionessa statunitense, vincitrice di 18 tornei dello Slam tra il 1974 ed il 1986, ha annunciato ad USA Espn, rete di cui è opinionista, di essersi nuovamentela scorsa settimana. “Mi sento fortunata che è statoad uno– afferma– Mi sono sottoposta a chirurgia robotica la scorsa settimana, basata su una PET CT Scan. I dottori hannocellule cancerose nella stessa regione pelvica dell’ultima volta, le cellule sono state rimosse ed inizierò un ciclo di chemioterapia“. Proprio per questo, l’ex giocatrice non farà parte del team di ESPN per seguire gli Australian Open, ma si dimostra ...