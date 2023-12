Tennis | Chris Evert annuncia | “Lotto contro una recidiva del cancro”

Leggi su sportface

(Di sabato 9 dicembre 2023)hato di dover affrontare unadelalle ovaie. La fuoriclasse di, 68 anni e 18 Slam vinti in carriera, ha comunicato in una nota ufficiale che “i medici hanno trovato delle cellule tumorali nella stessa regione pelvica. Sono state rimosse tutte e ho iniziato un altro ciclo di chemioterapia. Anche se questa è una diagnosi che non avrei mai voluto sentire, mi sento ancora una volta fortunata che sia stata fatta in tempo”. Nel dicembre 2021 era arrivata la prima diagnosi, con le cure completate nel maggio successivo. A causa della, non sarà in Australia per il primo Slam stagionale nelle vesti di opinionista. SportFace.