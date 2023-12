Tariffe acqua | approvati gli aumenti per il distretto sannita | “Un bel regalo di Natale”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 9 dicembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiLa delibera del Consiglio din. 2 del 25.10.2023, ratificata il 01.12.2023 dal Comitato esecutivo dell’Ente Idrico Campano, ha approvato glidelleidriche per il Sannio, accogliendo di fatto tutte le istanze dell’attuale gestore Gesesa Spa. I rincari in bolletta non entreranno in vigore per il residuo di gestione da parte di Gesesa, ma saranno applicati dalla nuova società mista Sannio Acque Spa, partecipata al 49 % dai privati, alla faccia della volontà di 26 milioni d’italiani, che con il referendum del 2011 volevano tenere fuori gli speculatori dalla gestione della risorsa idrica. L’approvazione della delibera è avvenuta all’unanimità da parte dei 20 consiglieri presenti all’interno del. “Tutti d’accordo ...