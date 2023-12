Taranto | 60enne ucciso con un colpo di pistola | fermato figlio

Leggi su italiasera

(Di sabato 9 dicembre 2023) (Adnkronos) – Avrebbe sparato und’arma da fuoco, durante una lite con altre persone ferendo per errore il padre che, raggiunto all’arteria femorale, è poi morto. È la ricostruzione dei carabinieri del Comando provinciale die della Compagnia di Manduria che hanno sottoposto a fermo Angelo D. per l’omicidio del padre Antonio D. di 60 anni, allevatore di cavalli, con precedenti, avvenuto nelle campagne di San Marzano di San Giuseppe. È stato lo stessoad accompagnare il padre all’ospedale che, però, non ce l’ha fatta. L'articolo proviene da Italia Sera.