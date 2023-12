Taekwondo | tre bronzi per l’Italia nella terza giornata degli Europei Under 21 di Bucarest

Leggi su oasport

(Di sabato 9 dicembre 2023) Bilancio sicuramente positivo peral termine delladei Campionati21 di2023, in corso di svolgimento sulla pedana della Sala Polivalenta di(in Romania) fino a domenica 10 dicembre. Quest’oggi il movimento azzurro ha raccolto infatti altre tre medaglie, dopo l’argento di ieri raccolto da Teodoro Del Vecchio nei -58 kg. Percorso importantecategoria -49 kg per Ilenia Elisabetta Matonti, che ha superato nell’ordine la portoghese Sofia Mota (2-0), la tedesca Nurselin Aydemir (2-1) e la croata Nika Kolarek (2-0) prima di pagare dazio in semifinale contro la turca Elif Ilgin Oztobak (0-2), salendo sul terzo gradino del podio continentale. Bronzo anche nei -67 kg per Giulia Maggiore, sconfitta ...