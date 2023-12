Superman | Legacy | chi interpreterà Supergirl nel film di James Gunn?

Leggi su movieplayer

(Di sabato 9 dicembre 2023) Secondo nuove indiscrezionifarà parte die il casting per il ruolo sarebbe attualmente in corso. Secondo nuove indiscrezionifarà parte die il casting per il ruolo sarebbe attualmente in corso. Inoltre Sasha Calle non riprenderà i panni della supereroina dopo aver interpreto il personaggio in The Flash. A rivelarlo è stato il noto insider Daniel Richtman. A sua detta Calle non riprenderà il ruolo nel DCU die Peter Safran nonostante l'attrice abbia mostrato il suo interesse a reinterpretare la superoina kryptoniana. A quanto pare il: Woman of Tomorrow, incentrato sull'alter ego di Kara Danvers, sarebbe nelle prime fasi di sviluppo presso i ...