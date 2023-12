(Di sabato 9 dicembre 2023) Mimit: online la nuova versione del portale incentivi.gov.it Il motore di ricerca è gestito dal ... Ricerca &sviluppo, al via la certificazione Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del presidente ...

Altre News in Rete:

Sud, mix di aiuti a chi fa R&S

In arrivo 300 milioni di euro per lo "Sviluppo imprenditoriale" delle imprese delle Mezzogiorno. Con aiuti fino all'85% della spesa in ricerca e sviluppo, sotto forma di finanziamenti agevolati e ...

Sud, mix di aiuti a chi fa R&S - ItaliaOggi.it Italia Oggi

Data center, al via il Mix Caserta: bacino industriale da 4 milioni di utenti CorCom

Sud, mix di aiuti a chi fa R&S

In arrivo 300 milioni di euro per lo «Sviluppo imprenditoriale» delle imprese delle Mezzogiorno. Con aiuti fino all'85% della spesa in ricerca e sviluppo, sotto forma di finanziamenti agevolati e cont ...

Il banchetto di Natale È un viaggio nel gusto del Perù, a Firenze Sud

El Inca celebra le feste con quattro appuntamenti gourmet per esplorare una delle cucine più premiate al mondo ...