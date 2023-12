Suarez | 'Endrick? Lo volevo al Barcellona | ma decide lui'

Altre News in Rete:

Luis Suarez su Endrick: 'Già una stella, lo avrei voluto al Barcellona'

... Luisha parlato anche di, avversario in Brasilerao con il Palmeiras e prossimo calciatore del Real Madrid. Come noto, la nuova stella del calcio brasiliano arriverà agli ordini del ...

Suarez: “Volevo Endrick al Barcellona. È un fuoriclasse” Alfredo Pedullà

Suarez: "Volevo Endrick al Barcellona ma ha scelto il Real. È una stella che brillerà per tanti anni" TUTTO mercato WEB

Luis Suarez Wins Golden Ball As Brazilian League's Best Player After Season With Runners-Up Gremio

Luis Suarez netted 17 goals for Gremio in the Brazilian league, and 26 overall across three competitions this season. Palmeiras defended their title and Atletico Mineiro forward Paulinho was the top-s ...

Luis Suarez thinks Liverpool have missed out on ‘incredible’ £30m striker

Liverpool showed an interest in Endrick Felipe de Sousa before his £30 million move to Real Madrid with Luis Suarez believing the Premier League giants have missed out on an ‘incredible’ talent.