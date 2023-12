(Di sabato 9 dicembre 2023) La 12enne ha raccontato agli investigatori di avere paura del padre, che le impediva di uscire da sola, incontrare persone di sesso maschile e mangiare carne di maiale, facendola cadere in depressione

Altre News in Rete:

Milan, notte fonda: cade a Bergamo. Voci impazzite su Pioli

Rete che manda sulel'Atalanta per un presunto fallo di Musah su Lookman ad inizio azione. In avvio di ripresa botta e risposta tra Giroud e Pasalic, ma il risultato non cambia. ...

"Su tutte le furie per i jeans della figlia". Algerino a processo per maltrattamenti ilGiornale.it

Anticipazioni Beautiful 9 dicembre, Deacon su tutte le furie con Sheila! - Nuovo Mille Nuovomille.it

"Su tutte le furie per i jeans della figlia". Algerino a processo per maltrattamenti

La 12enne ha raccontato agli investigatori di avere paura del padre, che le impediva di uscire da sola, incontrare persone di sesso maschile e mangiare carne di maiale, facendola cadere in depressione ...

Salerno, riscaldamenti guasti in scuola a Matierno: genitori minacciano di far disertare Istituto

StampaSu tutte le furie i genitori degli alunni delle scuole medie secondarie di I grado a Matierno l’Istituto Comprensivo San Tommaso d’Aquino. Nella scuola del capoluogo come riportato da SalernoTod ...