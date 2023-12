Storia di Piazza Venezia | fatale per le folle oceaniche e il traffico

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 9 dicembre 2023) Poche piazze sono più congestionate in Italia dellaromana. Quando non c’era il cantiere, cioè prima di ottobre, si è sempre fatta enorme fatica ad attraversarla a piedi, la quantità di auto, taxi, bus, motorini e ora anche monopattini è tale che si salta come in un campo minato verso la decina di fermate dell’Atac, mentre attorno al Vittoriano svoltano colonne automobilistiche dirette al Colosseo o alla stazione Termini. Non è un caso che proprio qui, su una pedana messa al centro del trivio fra le vie del Plebiscito, del Corso e Battisti, nel 1956 Mauro Bolognini abbia girato Guardia, guardia scelta, brigadiere e maresciallo con Aldo Fabrizi, Alberto Sordi, Peppino De Filippo e Gino Cervi, tutti pizzardoni anticipando il più noto Il vigile di Luigi Zampa. Prima del cantiere tutti si lamentavano che i cantieri della metro non si fanno, ...