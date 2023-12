(Di sabato 9 dicembre 2023) Dietrofront sulleper il' promosso dal ministero dell'Istruzione e del merito. "Dal momento che la scuola italiana ha bisogno di serenità e non di polemiche, ho deciso di non attivare l'incarico didel' a suor Monia Alfieri, Paola Concia e Paola Zerman". Lo afferma il ministronel ringraziare le tre donne "per la disponibilità e la generosità dimostrate". "Il'Educare' andràalcun garante. Nel suo svolgimento concreto si continuerà il ...

Altre News in Rete:

Stop alle nomine, Valditara: "Progetto 'Educazione alle relazioni' avanti senza garanti"

... è per me evidente che non esistono le condizioni per svolgere il lavoro equilibrato e dialogante che mi ero proposta insiemealtre due garanti del progetto 'Educazionerelazioni'. Resto ...

Stop alle nomine, Valditara: "Progetto 'Educazione alle relazioni' avanti senza garanti" Sky Tg24

Case green, in arrivo l'accordo sullo stop alle caldaie a gas - 24+ 24+

Ue, vicinissima l’approvazione dello stop alle caldaie a gas: quando scatterà il divieto

L'Unione europea ha preso un provvedimento definitivo per quel che riguarda le caldaie: è arrivato il divieto.

Chirurgia, stop interventi per ferie e Covid: “Fate solo le urgenze”

Stretta dell’Ast in tutti gli ospedali per garantire il piano ferie natalizie e per la "recrudescenza del Covid". L’ira dei chirurghi e dei sindacati.