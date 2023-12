Stoccarda-Leverkusen domenica 10 dicembre 2023 ore 15 | 30 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di sabato 9 dicembre 2023) Promosse entrambe ai quarti di finale di DFB Pokalsi affrontano in una sfida che a guardare la classifica assume i contorni del big match del quattordicesimo turno di Bundesliga. Non smette di stupire la squadra di Hoeness che grazie ai gol di Guirassy e di Silas batte per la seconda volta in questa stagione il Borussia Dortmund e avanza ancora in coppa, a caccia InfoBetting: Scommesse Sportive e