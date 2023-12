Stefano De Martino è fidanzato? Interviene Fabrizio Corona | la profezia sul ritorno di fiamma con Belen

Leggi su gossipitalia.news

(Di sabato 9 dicembre 2023)Deha una relazione con Martina Trivelli? Ecco cosa sappiamo in merito riferito daSi vocifera cheDeabbia una relazione con Martina Trivelli, una ragazza di 26 anni, che è di Pescara ma vive a Milano e lavora in un’azienda di cosmetici. I due si sarebbero conosciuti proprio a Milano. Ma, stando alle ultime rivelazioni di, il conduttore sarebbe single. Sarà così? Di recentisono apparsi in tv e hanno rilasciato delle interviste. Così, dopo l’intervista della showgirl argentina, arriva anche la parola di, ex re dei paparazzi nonché ex diRodriguez.è sicuro che ...